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Нацгоспиталю вручили ангиограф

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерством здравоохранения в рамках проекта "Экстренное реагирование на СOVID-19" Всемирного банка закуплен современный ангиографический комплекс для диагностики и лечения сосудистых заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, медоборудование передано в распоряжение отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

В Национальном госпитале проведены отделочные работы, необходимые для установки ангиографического оборудования. На сегодняшний день его установка завершена.

Высокотехнологичный ангиографический комплекс включает в себя подвижную С-образную дугу, обеспечивающую быстрое позиционирование и оперативный доступ к пациенту, ангиографический стол, генератор и излучатель, детектор, цифровую многозадачную систему для сбора, обработки и хранения данных, мониторы и модули управления в рентген-операционной и пультовой и другое опциональное оборудование.

Закупленное оборудование позволит врачам быстро и точно проводить исследование/диагностику кровеносных сосудов, получать их детальное изображение и определять наличие различных заболеваний и нарушений кровообращения. Ангиографический аппарат может также использоваться для проведения операций в качестве инструмента для визуализации и навигации хирурга внутри тела пациента.

Как отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Талайбек Байсекеев, до сегодняшнего дня пациентов приходилось возить в частные клиники для диагностики сосудистых заболеваний. Теперь благодаря полученному ангиографу стало возможным проводить диагностику и лечение непосредственно в отделении сосудистой хирургии Нацгоспиталя, не направляя в другие клиники для диагностики.

"Я рад, что в нашем отделении при поддержке проекта Всемирного банка теперь есть свой ангиограф. Он поможет нам, врачам, точно и быстро диагностировать заболевания сердца и сосудов. Благодаря более точной диагностике, врачи смогут назначить более эффективное и индивидуальное лечение для каждого пациента, а это в свою очередь приведет к лучшим результатам лечения и улучшению качества жизни больных", - отметил Таалайбек Байсекеев.

На сегодняшний день медицинские работники прошли обучение, аппарат установлен, но проходит процесс тестирования и окончательной укомплектации, согласования с антимонопольным комитетом цен на услуги. В ближайший месяц аппарат будет полностью задействован для приема пациентов.

Цель проекта "Экстренное реагирование на COVID-19" - поддержать усилия Кыргызстана в области готовности и реагирования на пандемию COVID-19 путем обеспечения надлежащих профилактических мер, закупки лекарственных средств, расходных материалов и медицинского оборудования, а также снижение рисков для медицинских работников.


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URL: https://www.vb.kg/428467
Теги:
Минздрав, Бишкек, медицина, больница
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