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В Бишкеке домушники вынесли из дома полмиллиона сомов. Они задержаны

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативниками УВД Октябрьского района города Бишкек задержаны подозреваемые в совершении квартирной кражи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 28 февраля в милицию обратилась гражданка К.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 28 февраля текущего года путём взлома решётки от окна незаконно проникли в один из частных домов, расположенный в жилом массиве "Кара-Жыгач", откуда тайно похитили денежные средства в размере 500 тысяч сом и 800 долларов, а также золотую цепочку стоимостью 30 тысяч сом. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане К.И. 1994 года рождения и А.С. 1992 года рождения. Они были водворены в ИВС. В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/428470
Теги:
задержание, кража, Бишкек, деньги
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