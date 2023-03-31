В Бишкеке домушники вынесли из дома полмиллиона сомов. Они задержаны

Оперативниками УВД Октябрьского района города Бишкек задержаны подозреваемые в совершении квартирной кражи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 28 февраля в милицию обратилась гражданка К.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 28 февраля текущего года путём взлома решётки от окна незаконно проникли в один из частных домов, расположенный в жилом массиве "Кара-Жыгач", откуда тайно похитили денежные средства в размере 500 тысяч сом и 800 долларов, а также золотую цепочку стоимостью 30 тысяч сом. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане К.И. 1994 года рождения и А.С. 1992 года рождения. Они были водворены в ИВС. В настоящее время расследование продолжается.