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ГКНБ КР задержан ряд должностных лиц ГУ "Кадастр" Сузакского района

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- Бакыт Басарбек
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Главным управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области задержан бывший начальник Сузакского районного управления ГУ "Кадастр" С.З.Т.., а также действующие специалисты отдела землеустройства А.Э.И и М.А.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

"Установлено, что задержанные лица, сформировали устойчивую коррупционную схему, которые путем использования поддельных документов (о выделении земельного участка и проектных документаций), незаконно выдавали Государственные акты о праве частной собственности на земельные участки, в целях извлечения материальной выгоды и личного обогащения.

В настоящее время следственным подразделением ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области проводятся мероприятия по установленную других фактов преступной деятельности должностных лиц".


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URL: https://www.vb.kg/428474
Теги:
ГКНБ, Госрегистр, Джалал-Абадская область, задержание, Сузакский район
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