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В Узбекистане за полгода одобрили только 3 проекта многоэтажек из 50

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- Бакыт Стамов
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В Узбекистане за полгода одобрили только три проекта строительства многоэтажек (девять этажей и выше) из представленных 50. Остальные не соответствовали требованиям сейсмостойкости и были отправлены на доработку, сообщают СМИ со ссылкой на газету "Правда Востока".

Как отметил директор Института механики и сейсмостойкости сооружений Карим Султанов, перед институтом была поставлена дополнительная задача: заново проверить степень стойкости намеченных к возведению зданий четвертой категории высотой от девяти этажей и выше.

"С сентября прошлого года ведутся исследования. Так вот: из почти 50 проектов одобрены только три, остальные возвращены на доработку. При этом институт не ставит цель запретить возведение высотных зданий в Узбекистане. Его задача – максимально обеспечить безопасность жителей", – отметил он.

Если анализировать недавние трагические события в Турции, то 60 процентов разрушений зданий произошли по причине несоблюдения норм и качества материалов, процессов возведения, 20 процентов – вследствие ошибок при проектировании, остальные 20 процентов – от нарушения устойчивости зданий в процессе эксплуатации.

Заместитель директора НИИ технического нормирования и стандартизации в строительстве Абулкосим Абдухоликов добавил, что в строительстве существует 320 нормативов и более двух тысяч стандартов. Ими предусмотрены требования к качеству с учетом возможной сейсмической активности. Если строители будут соблюдать эти строительные нормы и стандарты, то оснований для тревоги нет.

Другое дело – как организован контроль? В Узбекистане ступенчатая система контроля. Проверяются завозимый на объект материал, процессы построения. Координацией этой многоплановой работы занимается Инспекция по контролю в сфере строительства при Министерстве строительства и ЖКХ.

При всей стройности системы следует предупредить покупателей, чтобы они в погоне за дешевизной не попадались в руки строителей незаконного жилья. К сожалению, такое еще встречается. Инспекция при Минстрое использует дроны, чтобы выявлять такие самовольные стройки и действовать жестко, вплоть до сноса. Конечно, потом в судебном порядке ущемленные права обманутых вкладчиков удается отстоять, но вместе с возвращенными деньгами потраченные нервы и время уже не вернуть.

По поводу участившихся рассуждений в социальных сетях о том, что якобы в последнее время стало больше землетрясений, начальник Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга капитан Кахрамон Кучкаров отметил, что Узбекистан расположен в сейсмически активной зоне, поэтому здесь были и будут наблюдаться землетрясения.

Он привел цифру: в неделю в стране происходит 50-60 землетрясений, но они настолько слабые, что фиксируются только специальными приборами. В Центральной Азии в месяц бывает 10-15 землетрясений магнитудой выше четырех баллов. В среднем в год в нашем регионе происходит свыше двух тысяч случаев активности земной коры. Поэтому под разговорами об увеличении землетрясений за последнее время научных оснований нет. Если сравнивать статистику по стране, региону и миру, то можно сказать, что выхода за фон многолетних исследований отслежено не было.

За последние три года техническая база комплексно-прогностических станций полностью обновлена. Возможно, с этим связаны предположения в социальных сетях об увеличении числа землетрясений, потому что данные по случаям активности земной коры открыто публикуются в интернете. Современная аппаратура нового поколения позволяет более точно отслеживать и самые слабые толчки, которые ранее не могли определяться.

Как отметил заместитель директора Института сейсмологии Вахитхан Исмаилов, населению пора свыкнуться с мыслью: проживание в сейсмически активной зоне, каковой является Узбекистан, предполагает готовность к действиям в режиме землетрясения. Если делить нашу территорию по вероятности сейсмической активности, то до 6-7 баллов могут быть толчки в Каракалпакстане и Хорезмской, Навоийской областях. В Самарканде и Джизаке возможны уже 7-8 баллов. В Ташкентской области и Ферганской долине верхний предел - 8-9. Таковы оценки исследований Института сейсмологии.


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URL: https://www.vb.kg/428477
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