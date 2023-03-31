Детский хоспис объявил сбор на операцию для "хрустального" Хамзы

Восьмилетний Хамза – особенный ребенок, у него тяжелое наследственное заболевание – несовершенный остеогенез, основным проявлением которого является нарушение структуры и прочности костей. Говоря простыми словами, его кости ломаются от любого неловкого движения.

Озорной и жизнерадостный Хамза в Первом детском хосписе - всеобщий любимец. Мальчик на домашнем обучении и мечтает, что однажды и он сможет сесть за парту с одноклассниками, поднять руку и выйти к доске. Пока же, его любимый предмет из школьной программы – математика.

Мы познакомились с Хамзой в конце прошлого года. В хосписе как раз наряжали елку и готовились к празднику. На Хамзе был костюмчик зайчика синего цвета, точь в точь, как символ наступающего года. Вместе со всеми он развешивал на елку игрушки, кормил аквариумных рыбок, рисовал смешные картинки и играл в игры на телефоне. Периодически подзывал маму, показывал ей, куда его переместить, сам передвигаться Хамза не может.

Из-за частых переломов и операций ножки ребенка разной длины и из-за этого мальчик не может не то, чтобы ходить, но даже стоять. Но турецкие врачи готовы поспорить с судьбой. В университетской больнице "Медиполь Мега" в Стамбуле готовы провести операцию по исправлению деформации и установить Хамзе специальный металлический стержень, который поможет выровнять и удлинить ножку. Врачи уверенны, что эта процедура в будущем даст шанс ребенку ходить самостоятельно.

Папа мальчика погиб в аварии, а мама Айзат Жолдошева не может выйти на работу, особенный ребенок требует постоянного ухода.

Стоимость операции в Стамбуле – 16 тысяч долларов, которые собрать самостоятельно семья никак не сможет, как бы они не старались это сделать без посторонней помощи. А потому хоспис решил помочь им и объявил сбор. За считанные дни благодаря десяткам неравнодушных людей уже удалость собрать 170 тысяч сомов, осталось собрать еще миллион 272 тысячи сомов.

Реквизиты мамы Айзат Жолдошова

О деньги 0707 859 571

МБанк. 0702 155 174

Элсом. 0702 155 174

Balance kg 0771 636 525

Реквизиты хосписа(при пополнение указывать, что помощь для Хамзы)

ОАО Банк "Бай Тушум"

KGS 1371040001440439

БИК 137001

MegaPay 0559647457

Карта Оптима 4169615189595451

PayPal https://www.paypal.me/hospicekgz