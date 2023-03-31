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Акимом Ленинского района назначен скандально известный Мураталы Тагаев

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Главой Ленинского района Бишкека назначен экс-мэр Джалал-Абада Тагаев Мураталы Абдыкарович. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.

Напомним, Мураталы Тагаев на прежних должностях запомнился разного рода скандальными ситуациями.

В 2004 году он стал фигурантом уголовного дела. 26-летний Мураталы подрался с приятелем, а тот написал на него заявление в милицию. Дело передали в суд и Мураталы Тагаева получил срок за нанесение менее тяжкого вреда здоровью. Но, следующая инстанция сняла все обвинения.

В декабре 2018 года на посту мэра Джалал-Абада взрывной характер Тагаева стал причиной нового скандала. Жительница Джалал-Абада Урниса Турдиева пожаловалась в прокуратуру на то, что пришла к градоначальнику, попросить помощи в решении ее проблемы, а Тагаев нахамил ей. А потом и вовсе вызвал охрану, чтобы выставить пожилую женщину за дверь. Этой историей заинтересовался даже президент. Сооронбай Жээнбеков обещал разобраться и в случае необходимости наказать мэра. Правда чем закончилась эта история неизвестно.

В мае 2019 года на мэра опять пожаловались. На этот раз журналисты. Работники СМИ рассказали, что после выхода в эфир сюжета о работе мэра, Тагаев позвонил и в ярких, местами нецензурных выражениях рассказал автору, свое мнение о нем и его работе.

Спустя несколько недель СМИ сообщили о новом инциденте с участием кулаков градоначальника. На этот раз Тагаева обвинили, что он, якобы, избил горожанина в бане "Тагай бий". Мужчины поспорили во время развлекательно-гигиенических процедур и дело закончилось потасовкой. Через несколько дней пострадавший забрал свое заявление из милиции и отказался от претензий к мэру.


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URL: https://www.vb.kg/428483
Теги:
аким, Ленинский район, назначение, Бишкек
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