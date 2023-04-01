Строительство железной дороги "Балыкчы-Кочкор" идет полным ходом

Ровно год назад, 31 марта 2022 года президент Садыр Жапаров дал старт строительным работам железной дороги "Балыкчы – Кочкор". Завершено строительство запланированных 5 км железной дороги, работы выполнены полностью за счет собственных средств ГП "НК "Кыргыз темир жолу". Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

"В связи с наступлением холодов работы были временно приостановлены, с улучшением погодных условий в марте текущего года строительство было возобновлено.

В 2023 году планируется выполнить строительство более 15 км железной дороги. На сегодняшний день проводятся земляные работы по устройству нижнего строения пути, привлечено 20 единиц спецтехники и 30 рабочих. При укладке рельс и шпал будет привлечено порядка 100 путейцев и 30 ед. спецтехники. Работы проводятся за счет собственных средств предприятия.

Напомним, первым этапом реализации проекта "Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече" (186 км) является строительство участка железной дороги "Балыкчы-Кочкор" протяженностью 63 км, которое имеет важное социально-экономическое значение для Кыргызской Республики".