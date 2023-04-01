Погода
$ 87.39 - 88.25
€ 94.72 - 95.73

Строительство железной дороги "Балыкчы-Кочкор" идет полным ходом

185  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ровно год назад, 31 марта 2022 года президент Садыр Жапаров дал старт строительным работам железной дороги "Балыкчы – Кочкор". Завершено строительство запланированных 5 км железной дороги, работы выполнены полностью за счет собственных средств ГП "НК "Кыргыз темир жолу". Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

"В связи с наступлением холодов работы были временно приостановлены, с улучшением погодных условий в марте текущего года строительство было возобновлено.

В 2023 году планируется выполнить строительство более 15 км железной дороги. На сегодняшний день проводятся земляные работы по устройству нижнего строения пути, привлечено 20 единиц спецтехники и 30 рабочих. При укладке рельс и шпал будет привлечено порядка 100 путейцев и 30 ед. спецтехники. Работы проводятся за счет собственных средств предприятия.

Напомним, первым этапом реализации проекта "Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече" (186 км) является строительство участка железной дороги "Балыкчы-Кочкор" протяженностью 63 км, которое имеет важное социально-экономическое значение для Кыргызской Республики".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428484
Теги:
Балыкчы, железная дорога, Кочкорский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  