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Сотрудники ГКНБ пресекли незаконную контрабанду овощей в Таджикистан

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудниками УГКНБ КР по Баткенской области 31 марта 2023 года пресечена незаконная деятельность по контрабандному экспорту овощей на территорию Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На объездной автотрассе "Жаны–Бак–Маргун––Арка" Баткенской области, при попытке контрабандной переправки на территорию Республики Таджикистан груза в виде репчатого лука общим весом порядка 10 500 кг., задержаны три грузовые автомашины марки "Мерседес Бенц Спринтер", под управлением жителей Лейлекского района Баткенской области граждан КР "Т.А.А." 1984 г.р, "А.Б.А." 1993 г.р. и "Б.Т.Т." 1980 г.р.

Стоимость задержанного репчатого лука, предназначавшегося для контрабандной переправки, составляет более 500 тыс. сом.

В результате указанные автомобили с грузом водворены на территорию ПОГЗ "Орто – Боз" ВЧ №2022. Данный факт задокументирован.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/428495
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, граница, контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан
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