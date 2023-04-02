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В Узбекистане заведующая детдомом продавала девочек для сексуальных услуг

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В Узбекистане чиновники совращали детдомовских девочек. Они получили за это всего 1,5 года ограничения свободы, сообщает узбекистанское издание Podrobno.uz со ссылкой на проект против насилия NeMolchi.uz.

В сентябре 2022 года в одной из областей Узбекистана прошло заседание суда, на котором рассматривали дело, возбужденное в отношении заведующей местным семейным детским домом, начальника областного управления юстиции и начальника районного управления по чрезвычайным ситуациям.

Что произошло?

Заведующая семейным детским домом отобрала троих девочек, находящихся на ее попечении (Азиза, Рано и Диля – имена изменены) и на протяжении 10 месяцев (май 2021-февраль 2022) использовала их для удовлетворения сексуальных потребностей разных мужчин за материальное вознаграждение.

Например, в начале мая 2021 года она выбрала Азизу, которой на тот момент не было и 16 лет, и заставила ее переспать с одним из своих знакомых. Девочка не хотела этого делать, сопротивлялась, но тогда заведующая заставила принести скалку из кухни и стала избивать малолетнего брата девушки на глазах у других детей. Сломив волю девочки, заведующая в дальнейшем заставила ее спать со всеми мужчинами, с которыми она прикажет.

Чуть раньше начальник областного управления юстиции обещал применить свои полномочия для решения проблем заведующей, а в апреле 2021 года подарил ей в качестве благотворительности принтер (он находился на балансе управления юстиции области, использовался в работе, но позже пришел в негодность). Через пару недель после такой благотворительности мужчина потребовал от заведующей детским домом предоставить ему девочку для сексуальных утех.

Тогда она выбрала 17-летнюю сироту. Рано и стала лишать ее еды, изолировала от других детей, запрещала куда-то выходить, а затем сказала, что она обязана переспать с начальником облюста, потому что он купил девочке спортивную обувь за 250 тысяч сумов. В итоге мужчина переспал с девочкой, а для занятия сексом с несовершеннолетней использовал квартиру, которая была выделена управлению юстиции в качестве служебного дома для сотрудников областного управления юстиции.

Через месяц, в июне 2021 года, он снова потребовал девочку от заведующей и в той же квартире переспал с 15-летней Азизой. Позже в той же квартире оказалась новая жертва, которую также принудили к сексу – это была 16-летняя воспитанница Диля. История повторялась снова и снова… Фактически, на протяжении десяти месяцев служебная квартира областного управления юстиции использовалась как платформа для сексуальной связи начальника облюста с несовершеннолетними девочками.

Не отставал от предыдущего чиновника и начальник районного отдела управления чрезвычайных ситуаций, который также говорил заведующей детским домом, что поможет решить ее проблемы. В начале мая он подарил в качестве спонсорской помощи детский диван, шкаф, кухонный стол, и передал детям разные сладости. Взамен в начале июня 2021 года он также потребовал девочку для занятий сексом и переспал с упомянутой выше 17-летней сиротой Рано в спальном помещении детского дома.

В конце июня он заплатил 200 тысяч сумов заведующей детским домом и снова переспал с этой девочкой. А затем привез в детский дом продукты питания и напитки и взамен за это принудил к сексу 15-летнюю Азизу. Девочек неоднократно принуждали к сексу с ним, а встречи проходили как в самом детском доме, так и в других местах.

Не будем описывать, кто и сколько спал с этими девочками, совершенно не смущаясь, что они несовершеннолетние и находятся в зависимом положении – а значит, не могли дать добровольное и информированное согласие на секс. Несовершеннолетние девочки, о которых эти люди обязаны были заботиться, оказались совершенно беззащитны.

Кому жаловаться, если заведующая заставляет спать с чиновниками, у которых есть связи и власть? Кто послушает этих девочек, если они пойдут в УВД или в прокуратуру? Психику девочек сломали, их продавали и покупали, словно вещи. Разумеется, на суде все обвиняемые говорили, что девочки делали это по собственному желанию и их никто не принуждал. Никто не задался вопросом, была ли у этих девочек свобода выбора?

Как их наказали?

В сентябре 2022 года суд первой инстанции признал виновными:

заведующую местным семейным детским домом в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 135 (торговля людьми), пунктом "г" части 2 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) и части 1 статьи 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса. Суд приговорил ее к 5 с половиной годам лишения свободы.

начальника областного управления юстиции и начальника районного управления по чрезвычайным ситуациям в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет) и старой редакцией статьи 128-1 (вступление в половую связь с лицом в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет путем предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды) Уголовного кодекса. Суд приговорил каждого к полутора годам ограничения свободы: на протяжении этого времени им запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, а также менять место жительства без согласования с органами пробации и покидать пределы своего региона проживания.

В декабре 2022 года суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

Чиновникам дали полтора года ограничения свободы в соответствии с законом. Достаточное ли это наказание по отношению к людям в описанном кейсе? Увы, даже среди сотрудников ведомств многие считают, что есть развратные несовершеннолетние девочки, они сами вешаются на мужиков и хотят секса. Никто не хочет задумываться о причинах. Никто не хочет слышать, что возраст сексуального согласия в нашей стране –16 лет. А значит, любой секс с лицом, не достигшим 16 лет, должен считаться как изнасилование.


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URL: https://www.vb.kg/428498
Теги:
изнасилование, суд, Узбекистан
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