В России выделено 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта

Правительство РФ распределит 86,5 миллиарда рублей между регионами на развитие электротранспорта, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает издание РИА новости.

"В 2023–2025 годах десять регионов получат субсидии на реализацию проектов по комплексному развитию городского электротранспорта, а также освещению и благоустройству прилегающих территорий", - говорится в сообщении.

Средства на условиях софинансирования получат регионы, где значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области.

Субсидии направят на реконструкцию 620 километров трамвайных путей, обустройство прилегающих к ним территорий, закупку 646 трамваев и 284 электробусов, приобретение 124 зарядных станций.