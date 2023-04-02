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В России выделено 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта

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- Бакыт Стамов
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Правительство РФ распределит 86,5 миллиарда рублей между регионами на развитие электротранспорта, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает издание РИА новости.

"В 2023–2025 годах десять регионов получат субсидии на реализацию проектов по комплексному развитию городского электротранспорта, а также освещению и благоустройству прилегающих территорий", - говорится в сообщении.

Средства на условиях софинансирования получат регионы, где значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области.

Субсидии направят на реконструкцию 620 километров трамвайных путей, обустройство прилегающих к ним территорий, закупку 646 трамваев и 284 электробусов, приобретение 124 зарядных станций.


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URL: https://www.vb.kg/428499
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