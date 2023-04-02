Садыр Жапаров поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 апреля, поздравил геологов страны с профессиональным праздником - Днем геолога Кыргызской Республики.
Текст поздравления Главы государства:
"Уважаемые геологи и ветераны горнодобывающей промышленности!
Геологическая отрасль является одним из бюджетообразующих и стратегических направлений экономики Кыргызской Республики, а работа геологов имеет огромное значение для нашей страны и ее развития в целом.
Ваши научные и практические достижения позволили существенно улучшить инвестиционный климат в Кыргызстане и привлечь новые инвестиции в экономику страны.
Данное самой природой бесценное богатство недр позволяет решать многие острые проблемы социально-экономического и рекреационного характера. В связи с этим, эффективное использование недр и обеспечение устойчивой политики в сфере недропользования следует расценивать как принципиально важное направление государственной политики.
В настоящее время отношение к этой отрасли кардинально изменилось. Государство теперь само разрабатывает стратегические месторождения через местные госпредприятия.
В результате проведенных реформ в данной отрасли решаются вопросы развития инфраструктуры, трудоустройства местного населения, тем самым оживляется социально-экономическое развитие регионов.
Трудами геологов в разные годы была создана минерально-сырьевая база Кыргызской Республики. И нашей задачей сейчас является ее развитие, охрана и рациональное использование.
Наряду с созданием условий для привлечения инвестиций, необходимо стремиться внедрить современные технологии в сферу недропользования.
Уважаемые ветераны горнодобывающей промышленности!
В сфере геологии и недропользования трудятся и трудились только сильные, волевые, преданные своему делу специалисты высокого уровня с особой выдержкой и искренней любовью к своему делу. Именно благодаря вашему творческому и интеллектуальному потенциалу заложена устойчивая основа дальнейшего развития геологической службы страны.
Надеюсь, Вы и дальше будете передавать ваш опыт и навыки подрастающему поколению специалистов и юным геологам.
Всем работникам и ветеранам отрасли выражаю особые слова благодарности за добросовестный труд.
Желаю всем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в вашей нелегкой, но увлекательной работе!"