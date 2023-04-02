Садыр Жапаров поздравил геологов с профессиональным праздником

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 апреля, поздравил геологов страны с профессиональным праздником - Днем геолога Кыргызской Республики.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые геологи и ветераны горнодобывающей промышленности!

Геологическая отрасль является одним из бюджетообразующих и стратегических направлений экономики Кыргызской Республики, а работа геологов имеет огромное значение для нашей страны и ее развития в целом.

Ваши научные и практические достижения позволили существенно улучшить инвестиционный климат в Кыргызстане и привлечь новые инвестиции в экономику страны.

Данное самой природой бесценное богатство недр позволяет решать многие острые проблемы социально-экономического и рекреационного характера. В связи с этим, эффективное использование недр и обеспечение устойчивой политики в сфере недропользования следует расценивать как принципиально важное направление государственной политики.

В настоящее время отношение к этой отрасли кардинально изменилось. Государство теперь само разрабатывает стратегические месторождения через местные госпредприятия.

В результате проведенных реформ в данной отрасли решаются вопросы развития инфраструктуры, трудоустройства местного населения, тем самым оживляется социально-экономическое развитие регионов.

Трудами геологов в разные годы была создана минерально-сырьевая база Кыргызской Республики. И нашей задачей сейчас является ее развитие, охрана и рациональное использование.

Наряду с созданием условий для привлечения инвестиций, необходимо стремиться внедрить современные технологии в сферу недропользования.

Уважаемые ветераны горнодобывающей промышленности!

В сфере геологии и недропользования трудятся и трудились только сильные, волевые, преданные своему делу специалисты высокого уровня с особой выдержкой и искренней любовью к своему делу. Именно благодаря вашему творческому и интеллектуальному потенциалу заложена устойчивая основа дальнейшего развития геологической службы страны.

Надеюсь, Вы и дальше будете передавать ваш опыт и навыки подрастающему поколению специалистов и юным геологам.

Всем работникам и ветеранам отрасли выражаю особые слова благодарности за добросовестный труд.

Желаю всем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в вашей нелегкой, но увлекательной работе!"