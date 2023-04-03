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МРТ детям: диагностика без опасений

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- Нина Ничипорова
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"Сам томограф никакой опасности для человека не несет. Он работает без образования какого-либо вредоносного излучения, в отличие от рентгена или компьютерной томографии. Диагностика основывается на воздействии мощного магнитного поля и радиочастотных волн на определенную зону организма. Подчеркну: это безвредно и для взрослого, и для ребенка. Причем мы получаем высокоточные снимки в любой плоскости, визуализирующие анатомические срезы. Эти изображения позволяют наиболее точно поставить диагноз и определить стратегию лечения", - сказала в интервью vb.kg старший рентген-лаборант отделения лучевой диагностики медицинского центра ЮРФА Чолпон Тойгомбаева.

- Есть какие-то отличия и особенности проведения МРТ для детей и взрослых?

- Глобальных отличий в проведении МРТ взрослому и ребенку нет. Многочисленные исследования, доказавшие полную безвредность МРТ, свидетельствуют о том, что процедуру можно назначать даже новорожденным. Однако в отличие от взрослых детям обязательно нужно проводить анестезию, МРТ с седацией. Аппарат работает шумно, и обследование проводится не менее 10 минут, и ребёнку очень трудно пролежать даже данное время под шум, без мамы и в ограниченном пространстве. В ходе обследования от пациента требуется полная неподвижность – иначе мы не получим четких снимков. И если подростку это объяснить вполне реально, то с младшими детьми совсем другая история. Они не понимают происходящего, не могут лежать смирно, пугаются оборудования и врачей. Выход тут только один – проводить, как я уже сказала, МРТ под анестезией. Мы проводим МРТ детям обязательно под контролем врача-анестезиолога.

- Но это же определенная нагрузка на маленький организм?

– Анестезия при МРТ отличается от операционной – ребенка не нужно вводить в глубокое и длительное "отключение", а потому нагрузка на организм небольшая и не влечет никакого вреда. Так МРТ проводят во всем мире.

Болезни, если их вовремя не распознать и не лечить, принесут гораздо больше вреда. Например, малышам до года МРТ чаще назначается для выявления врожденных патологий или при подозрении на развитие инфекционного заболевания, которое может дать осложнения, в том числе и на центральную нервную систему. Бывают ситуации, когда у новорожденных детей происходят внутримозговые кровоизлияния или ишемия, когда головной мозг получает недостаточное питание. Без МРТ сложно обойтись, если речь идет о подозрении на онкологические процессы: от них, к сожалению, не застрахованы ни взрослые, ни дети. Все эти состояния требуют разного лечения, но их объединяет одно: в таких случаях нужна срочная и достоверная диагностика. Чем быстрее мы разберемся, в чем дело, тем раньше сможем помочь ребенку.

- Много детей в потоке пациентов?

- Достаточно много. Количество маленьких пациентов увеличилось, особенно в постковидный период, в период пандемии было много переболевших беременных женщин. Многие родители приводят своих чад на обследование для профилактики. К нам обращаются с патологией новорожденных, с приобретенными пороками развития и т.п.

- А есть какие-то противопоказания и временное ограничение между повторными процедурами МРТ?

-Детей можно, как я уже сказала, смотреть с рождения. Научно не доказано и не имеется никаких противопоказаний и для будущих мам, однако мы стараемся воздержаться от МРТ-обследований в первый триместр. Есть понятие абсолютных и относительных противопоказаний для тех, у кого прооперировано сердце и имеются импланты, кардиостимуляторы и клапаны сердца. Но медицина не стоит на месте, она развивается, и сейчас уже разрешено обследовать пациентов с имплантами.

- Как переносят эту процедуру пациенты?

- Это зависит от характера пациента. Конечно, кому-то не нравится шум аппарата, но это единичные случаи. В основном, все довольны результатами, потому что данный вид медицинского обследования достаточно информативный, высокоэффективный и точный. Несмотря на то, что МРТ-обследование больше склоняется к мягким тканям, оно даёт и достаточную информацию по многим костным структурам и осложнённым метастазам.

-Что привлекает вас в данной специальности?

- На МРТ я работаю уже 15 лет, с момента открытия медицинского центра ЮРФА. Раньше работала в отделении реанимации и анестезиологии Национального центра охраны материнства и детства, и у меня была мечта перейти в отделении МРТ. Здесь можно видеть развитие какой-то болезни, установить точный диагноз. Автоматом информация попадает на монитор врачу, который старается в самые кратчайшие сроки описать результаты, особенно если надо в экстренном порядке. У нас налажены очень хорошая связь и преемственность между специалистами разных уровней и направлений из государственного и частного секторов здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/428512
Теги:
дети, здравоохранение, хронические болезни, медицина, врачи, беременность, женщины, пациент
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