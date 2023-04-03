В Баткене задержали более 3, 5 тонн контрабандного карбамида

В ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность по контрабандному вывозу аммиачной селитры (карбамид) на территорию Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, на объездной автотрассе "Маргун–Жаны–Бак––Арка" Баткенской области, при попытке контрабандной переправки на территорию Республики Таджикистан груза в виде аммиачной селитры (карбамид), общим весом порядка 3, 5 тонн задержана грузовая автомашина марки "Мерседес Бенц Спринтер", под управлением жителя г.Баткен гражданина КР "Т.Н.И." 1987 г.р.

Указанный автомобиль с контрабандным грузом водворен на территорию ПОГЗ "Орто – Боз" ВЧ №2022. Данный факт задокументирован.

Проводятся соответствующие мероприятия.