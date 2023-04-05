Китай сокращает медицинские пособия для пожилых людей

Китайское правительство, испытывающее нехватку денежных средств после введения дорогостоящей политики нулевой терпимости к ковид-19, сокращает медицинские пособия для пожилых людей, а также планирует повысить пенсионный возраст.

Ссылаясь на аналитиков, CNN в пятницу (31 марта) сообщила, что эти изменения являются частью национальной реформы, направленной в основном на покрытие дефицита в фондах государственного медицинского страхования, которые были опустошены после оплаты массового тестирования на ковид, обязательного карантина и других мер борьбы с пандемией в течение последних трех лет.

С января тысячи пожилых людей протестуют против значительного сокращения ежемесячных выплат по медицинскому страхованию. Протестующие собрались в четырех крупных городах Китая, требуя, чтобы местные власти отменили принятые решения.

Крейг Синглтон, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, аналитического центра в Вашингтоне, сказал, что китайские пенсионеры рассматривают эти последние реформы как очередное невыполненное партийного обещания, "которое может глубоко повлиять на качество их жизни" в условиях надвигающегося демографического кризиса в стране.

Согласно отчету CNN, местные органы власти в Китае в течение почти трех лет несли основную нагрузку по обеспечению контроля за пандемией, что привело к резкому росту расходов даже в условиях снижения доходов от таких источников дохода, как продажа земли.

Опасения возникли после того, как в прошлом году провинция Гуандун и город Далянь объявили, что будут использовать средства медицинского страхования для оплаты массового тестирования на вирус. Эта проблема обострилась после того, как Национальная администрация безопасности здравоохранения (NHSA) заявила, что эти деньги не должны использоваться таким образом, а местные органы власти должны финансировать тестирование из своих бюджетов.

В отчете добавляется, что точно неизвестно, сколько Китай потратил в целом на поддержание политики нулевой терпимости к ковид-19, и откуда взялись эти деньги. Тем не менее, 17 из 31 провинции раскрыли огромные суммы, которые они потратили на борьбу с вирусом.

Больше всех потратила провинция Гуандун. В прошлом году провинция потратила $10,3 млрд (711 млрд юаней) на такие меры, как вакцинация, тестирование и экстренные пособия для медицинских работников, что более чем на 50% больше, чем годом ранее. С другой стороны, Чжэцзян и Пекин потратили 43,5 млрд. юаней и 30 млрд. юаней соответственно.

Джордж Магнус, сотрудник Китайского центра при Оксфордском университете, сказал, что местным органам власти не хватает денег, а в некоторых случаях они вообще отсутствуют.

Магнус подчеркнул, что финансирование политики нулевой терпимости к ковид-19 было основной причиной кризиса, но местные финансы ухудшаются и по другим причинам.

Протесты пожилых людей местные СМИ окрестили "движением седых волос". И эти протесты свидетельствуют о фундаментальной проблеме, стоящей перед Пекином: как заботиться об обществе, в котором к 2035 году 30% населения будет 60 лет и старше.

Недавние протесты касаются не только пожилых людей Китая. Трудоспособное население страны также выходит на демонстрации против правительства. На прошлой неделе учителя в городе Лепинг выразили свое недовольство по поводу большого разрыва между зарплатой учителей и государственных служащих, сообщило во вторник информационное агентство ANI.

А после того, как правительство резко прекратило политику нулевой терпимости к ковид-19, огромная система контроля и тестирования на вирус рухнула, что привело к внезапной безработице различных работников, которые теперь требуют зарплату и работу.

В прошлом году в Китае прошли протесты многих вкладчиков, потерявших свои сбережения в небольших местных банках и других учреждениях.