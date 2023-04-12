Работа для парикмахеров в России. Зарплата до 100 000 руб. в месяц

Предлагаем работу в г. Саяногорске (Республика Хакасия)

Заработная плата - проценты (50 на 50), но при этом:

не менее 65.000 руб. в месяц при графике 6/1 (2 500 руб. за смену) не менее 37.500 руб. в месяц при графике 2/2 (2 500 руб. за смену)

Высокопрофессиональные мастера могут заработать более 100.000 руб. в месяц.

График работы сменный. При интенсивности графика 6/1, бесплатно предоставляем жильё (1комнатная благоустроенная квартира, со всей необходимой для комфортного проживания мебелью и быт.техникой). Работы всегда много, клиентский поток стабильный, большой. Салон расположен в центре города. Оказываем помощь с оформлением документов (официальное трудоустройство). Все материалы предоставляет салон. Работаем на Constant Delight и OLLIN. После работы в нашей команде более полугода, оплачиваем стоимость проезда из России.

Мы ждем, что вы:

Имеете большой опыт в мужских и женских стрижках. Владеете русским языком

Для высококлассных мастеров, которые производят окрашивание, мелирование, и т.д. - готовы организовать дополнительное обучение. Будем рады принять семейную пару парикмахеров или парикмахер + мастер маникюра. Для них готовы предоставить 2-х комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой.

Не рассматриваем кандидатов с опытом работы менее одного года.

По всем вопросам, связанным с трудоустройством обращайтесь, пожалуйста, по телефону: +7(913)510-57-64 (Whatsapp, Telegram, Viber)

Саяногорск расположен в Хакасии, на месте древней крепости Енисейских Кыргызов "Омай-Тура".

Хакасия - прародина кыргызов, в 17-18 веке носила название "Кыргызская земля". Хакасский и кыргызский языки являются родственными и очень схожи между собой. В Хакасии большая кыргызская диаспора. В Абакане (столица Хакасии - 80 км. до Саяногорска) работает представительство Общероссийского Кыргызского Конгресса, строится мечеть "Аль-Куддус".

Саяногорск находится в предгорье Саян, в очень живописном месте, на берегу реки Енисей. За счёт не замерзающего зимой Енисея, в долине Саяногорска образуется специфический микроклимат с мягкой зимой и жарким, продолжительным летом. Это позволяет выращивать не только яблоки и груши, но даже помидоры, абрикосы, арбузы и дыни.

Численность населения Саяногорска - 45 тыс. человек. Доход жителей города выше среднего по России, благодаря высокооплачиваемой работе на Саянском алюминиевом заводе и Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Экологических проблем в городе нет.

Межэтническая атмосфера стабильно спокойная. Столкновения на религиозной и национальной почве отсутствовали даже в тревожные 90-е.