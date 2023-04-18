Требуются парикмахеры с опытом работы. Зарплата от 2500 рублей в день

Заработная плата - проценты (50 на 50), но при этом:
Высокопрофессиональные мастера могут заработать более 100.000 руб. в месяц.
Для высококлассных мастеров, которые производят окрашивание, мелирование, и т.д. - готовы организовать дополнительное обучение. Будем рады принять семейную пару парикмахеров или парикмахер + мастер маникюра. Для них готовы предоставить 2-х комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой.
Не рассматриваем кандидатов с опытом работы менее одного года.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством обращайтесь, пожалуйста, по телефону: +7(913)510-57-64 (Whatsapp, Telegram, Viber)
Саяногорск расположен в Хакасии, на месте древней крепости Енисейских Кыргызов "Омай-Тура".
Хакасия - прародина кыргызов, в 17-18 веке носила название "Кыргызская земля". Хакасский и кыргызский языки являются родственными и очень схожи между собой. В Хакасии большая кыргызская диаспора. В Абакане (столица Хакасии - 80 км. до Саяногорска) работает представительство Общероссийского Кыргызского Конгресса, строится мечеть "Аль-Куддус".
Саяногорск находится в предгорье Саян, в очень живописном месте, на берегу реки Енисей. За счёт не замерзающего зимой Енисея, в долине Саяногорска образуется специфический микроклимат с мягкой зимой и жарким, продолжительным летом. Это позволяет выращивать не только яблоки и груши, но даже помидоры, абрикосы, арбузы и дыни.
Численность населения Саяногорска - 45 тыс. человек. Доход жителей города выше среднего по России, благодаря высокооплачиваемой работе на Саянском алюминиевом заводе и Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Экологических проблем в городе нет.
Межэтническая атмосфера стабильно спокойная. Столкновения на религиозной и национальной почве отсутствовали даже в тревожные 90-е.