Скончался кыргызстанский писатель Олег Бондаренко

В Бишкеке от продолжительной болезни скончался писатель, исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей КР Олег Бондаренко. Об этом на своей странице в соцсети сообщил доктор филологических наук Бахтияр Койчуев.

"Олег умер гражданином Кыргызстана, много сделавшим для литературы, книгоиздания нашей страны. Сайт Олега Бондаренко "Новая литература Кыргызстана" был книгохранилищем произведений писателей и открывал кыргызстанских писателей миру. По просьбе Георгия Николаевича Хлыпенко на сайте были размещены произведения писателей Кыргызстана, которых студенты изучали в формате курса "Русская литература Кыргызстана". В этот четверг, 6 апреля, должна была состояться встреча студентов в рамках литературного клуба "Среда' с писателем, редактором, книгоиздателем Олегом Бондаренко. Вчера позвонила Елена Самсонова, жена Олега, отменила встречу! В свой последний день Олег помнил о своих обещаниях. Он был ответственен, честен и прямолинеен в своих нравственных позициях! Да успокоится мятежная душа Олега Ярославовича Бондаренко! Для меня это личная утрата! Как я буду проводить занятие, на котором он должен был быть и студенты читали его произведения, я не знаю... Однако я должен это сделать в память о моем друге, светлый образ которого неизбывно останется в моем сердце! Настоящих друзей теряют только раз... Остаётся только светлая память - мост между страной живых и мертвых"- написал Койчуев.

Редакция vb.kg выражает соболезнования родным и близким Олега Ярославовича.