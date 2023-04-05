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С 5 апреля будут изменены схемы движения троллейбусных маршрутов

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- Назгуль Абдыразакова
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С 5 апреля в столице будут временно изменены схемы движения троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает бишкекская мэрия.

По ее данным, будет изменен маршрут №4, он будет курсировать по улицам Фучика-Дэн Сяопина-Бейшеналиевой и далее по маршруту.

Маршрут №7 будет курсировать по улицам Фучика-Дэн Сяопина-Бейшеналиевой-Киевская и далее по маршруту.

Маршрут №10 будет курсировать в западном направлении по улицам Бейшеналиевой-Дэн Сяопина-Интергельпо и далее по маршруту.

Движение троллейбусов изменено в связи с прокладкой канализационного коллектора по улице Асаналиева.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/428577
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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