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Глава Минприроды встретился с американским послом Лесли Вигери

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Мелис Тургунбаев провел протокольную встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в КР господином Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и США, развитие взаимодействия по природоохранным вопросам, а также значимость укрепления договорно-правовой базы.

Министр высоко оценил сотрудничество с Соединенными Штатами и подчеркнул, что придает большое значение перспективам его расширения.

Касаясь темы борьбы с изменением климата, глава Минприроды КР отметил, что все страны мира уязвимы перед глобальным потеплением, но менее всего готовы к таким потрясениям развивающиеся государства.

"Кыргызская Республика решительно делает все, что зависит от горной страны для содействия устойчивому горному развитию. В настоящее время активно продвигается процесс разработки Национального адаптационного плана (НАП) для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптации в Кыргызской Республике. Также разрабатывается Долгосрочная стратегия углеродной нейтральности к 2050 году (ДСУН). В тандеме с Определяемым на национальном уровне вкладом (ОНУВ) стратегия углеродной нейтральности помогает выявить масштаб изменений, необходимых для приведения национальной политики в соответствие с Парижским соглашением, определить приоритеты и необходимые благоприятные условия".

В ходе встречи Посол Лесли Вигери уделил особое внимание необходимости поддержания диалога по вопросам устойчивого развития.

"Вопросы устойчивого развития взаимосвязаны с борьбой с изменениями климата, и обе эти цели важны для обеспечения благополучия человечества. Изменение климата влияет на экономическое развитие, природные ресурсы, на общую повестку дня устойчивого развития через экологические и социальные проблемы. Мы должны приложить все усилия для борьбы с изменением климата, что поможет достичь устойчивого развития", - подчеркнул господин Вигери.

Стороны также обсудили две инициативы – "Обязательство принять меры для снижения выбросов метана" и "Миссию сельскохозяйственных инноваций для борьбы с изменением климата" (AIM4C), и договорились активизировать сотрудничество по данным направлениям.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении дальнейшего плодотворного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/428579
Теги:
США, экология, Кыргызстан
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