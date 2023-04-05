В Ак-Суйском районе прокуратура вернула детский сад государству

Прокуратурой Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в рамках проводимой органами прокуратуры работы по возвращению в государственную и муниципальную собственность ранее незаконно приватизированных объектов социальной инфраструктуры в муниципальную собственность Ак-Булунского айыл окмоту Ак-Суйского района возвращено 3-х корпусное здание детского сада "Балажан" с земельным участком общей площадью 4800 кв. метров стоимостью 26 млн. 10 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

"Так, по результатам судебных разбирательств инициированных прокуратурой Ак-Сууйского района, судебными органами правоустанавливающие документы о передаче вышеуказанных объектов в частную собственность признаны недействительными.

На основании акта прокурорского реагирования данные объекты приняты на баланс Ак-Булунского айыл окмоту".