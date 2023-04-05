1122 ведер и лошадь. Пограничники задержали контрабандный груз

С 4 по 5 апреля 2023 года пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли несколько попыток контрабандной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Так, 4 апреля в местности Күнгөй сельской управы Үч-Коргон Кадамжайского района Баткенской области пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали гражданина Кыргызской Республики Д.Д., 1983 г.р., который пытался нелегально переправить лошадь из Кыргызстана в Узбекистан для дальнейшей реализации.

Вечером этого же дня в местности Өрүк-Зар сельской управы Кара-Бак Баткенского района пограничники задержали автомашину марки Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Кыргызской Республики У.А., 1997 г.р. В ходе досмотра автомобиля был обнаружен контрабандный груз – 1122 штук пластиковых ведер объемом 8-10 литров.

В ночь на 5 апреля в местности Дөбө Баткенского района пограничники Баткенского пограничного отряда задержали автомашину марки Audi, которая выезжала с территории Таджикистана.

Водитель - гражданин Кыргызской Республики М.Э., 1970 г.р., пытался незаконно провезти в Кыргызстан 600 штук лекарственного препарата "Лефлоксин" без соответствующих документов.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане, контрабандные грузы и лошадь были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".