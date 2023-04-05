Погода
$ 87.45 - 88.25
€ 95.20 - 96.20

1122 ведер и лошадь. Пограничники задержали контрабандный груз

686  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 4 по 5 апреля 2023 года пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли несколько попыток контрабандной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Так, 4 апреля в местности Күнгөй сельской управы Үч-Коргон Кадамжайского района Баткенской области пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали гражданина Кыргызской Республики Д.Д., 1983 г.р., который пытался нелегально переправить лошадь из Кыргызстана в Узбекистан для дальнейшей реализации.

Вечером этого же дня в местности Өрүк-Зар сельской управы Кара-Бак Баткенского района пограничники задержали автомашину марки Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Кыргызской Республики У.А., 1997 г.р. В ходе досмотра автомобиля был обнаружен контрабандный груз – 1122 штук пластиковых ведер объемом 8-10 литров.

В ночь на 5 апреля в местности Дөбө Баткенского района пограничники Баткенского пограничного отряда задержали автомашину марки Audi, которая выезжала с территории Таджикистана.

Водитель - гражданин Кыргызской Республики М.Э., 1970 г.р., пытался незаконно провезти в Кыргызстан 600 штук лекарственного препарата "Лефлоксин" без соответствующих документов.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане, контрабандные грузы и лошадь были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428586
Теги:
граница, контрабанда, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  