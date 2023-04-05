В Бишкеке начали штрафовать за выброс стихийного мусора

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством совместно с МП "Тазалык" продолжают ночные рейды по выявлению фактов выброса стихийного мусора. Об

За 2 дня в трех районах выявлено и оштрафовано 6 нарушителей на сумму 45 тысяч сомов.

Настоящей проблемой для предприятия стал выброс промышленных отходов в мусорные баки без оплаты, тайком, часто ночью. Выкидывают отходы швейных, убойных цехов, строительный мусор. Это зачастую приводит к поломке техники и увеличению нагрузки на грузчиков. Ведь погрузка стихийного мусора занимает в 3 раза больше времени.

Дорогие горожане! Напоминаем, что физическим и юридическим лицам, осуществляющим строительство и ремонт недвижимых объектов, до начала работ необходимо заключать договоры на утилизацию строительного мусора с МП "Тазалык", производить его вывоз самостоятельно в соответствии с договором на утилизацию или по договору со специализированным предприятием по вывозу мусора