Погода
$ 87.45 - 88.25
€ 95.20 - 96.20

В Бишкеке начали штрафовать за выброс стихийного мусора

741  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством совместно с МП "Тазалык" продолжают ночные рейды по выявлению фактов выброса стихийного мусора. Об

За 2 дня в трех районах выявлено и оштрафовано 6 нарушителей на сумму 45 тысяч сомов.

Настоящей проблемой для предприятия стал выброс промышленных отходов в мусорные баки без оплаты, тайком, часто ночью. Выкидывают отходы швейных, убойных цехов, строительный мусор. Это зачастую приводит к поломке техники и увеличению нагрузки на грузчиков. Ведь погрузка стихийного мусора занимает в 3 раза больше времени.

Дорогие горожане! Напоминаем, что физическим и юридическим лицам, осуществляющим строительство и ремонт недвижимых объектов, до начала работ необходимо заключать договоры на утилизацию строительного мусора с МП "Тазалык", производить его вывоз самостоятельно в соответствии с договором на утилизацию или по договору со специализированным предприятием по вывозу мусора


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428587
Теги:
мусор, штраф, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  