ГНС начала второй этап кампании по приему налоговой декларации

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики начала второй этап кампании по приему единой налоговой декларации по итогам 2022 года, который продлится до 1 мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
"До указанного срока налоговую декларацию должны представить:
– индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;
– физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);
– крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;
– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;
– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;
– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;
– физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов.
Отметим, что 31 марта истек срок представления налоговой декларации юридическими лицами, государственными и муниципальными служащими.
Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.