ГНС начала второй этап кампании по приему налоговой декларации

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики начала второй этап кампании по приему единой налоговой декларации по итогам 2022 года, который продлится до 1 мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"До указанного срока налоговую декларацию должны представить:

– индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;

– физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);

– крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;

– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;

– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;

– физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов.

Отметим, что 31 марта истек срок представления налоговой декларации юридическими лицами, государственными и муниципальными служащими.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.