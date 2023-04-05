Мэр Бишкека: Мы хотим ограничить использование кара-кечинского угля (видео)

Проблеме смога в Бишкеке президент уделяет самое пристальное внимание. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр столицы Эмилбек Абыдкадыров.

По его словам, одной из причин смога является использование кара-кечинского угля. "Раньше такого смога не было. Мы предлагаем ограничить продажу этого угля на год. Так как он содержит большое количество зольности. Я думаю, что такой шаг станет эффективным методом по борьбе со смогом. Если мы будем закупать казахстанский уголь, в летний период мы сможем закупить его по приемлемым ценам.

Вторая причина смога - это транспорт. Выхлопные газы от автомобилей гораздо вреднее, потому что в нем содержатся тяжелые металлы. Мы подписали контракт на приобретение в текущем году 1000 единиц общественного транспорта с газовым двигателем. За 500 автобусов мы сами заплатим. 324 закупаются на кредит международных организаций. Автобусы поступят в город в конце этого года. Для них разрабатываются маршрутные схемы.