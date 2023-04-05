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Мэр Бишкека рассказал, как решить проблему пробок

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- Назгуль Абдыразакова
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Решение проблемы пробок в Бишкеке связано с общественным транспортом. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.

По его словам, будут построены транспортные развязки за счет третьей фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", финансируемого за счет гранта КНР.

"Мы хотим пробить собственными силами 15 улиц. В Бишкеке много тупиковых улиц. Планируем сделать больше правоповоротных шлюзов. Мы сделали это в четырёх улицах и это дало хорошие результаты.

Все городские проблемы взаимосвязаны и поэтому нужно все решать все комплексно", - сказал глава города.


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URL: https://www.vb.kg/428592
Теги:
мэрия, пробки, Бишкек, общественный транспорт
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