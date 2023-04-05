Мэр Бишкека рассказал, как решить проблему пробок

Решение проблемы пробок в Бишкеке связано с общественным транспортом. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.

По его словам, будут построены транспортные развязки за счет третьей фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", финансируемого за счет гранта КНР.

"Мы хотим пробить собственными силами 15 улиц. В Бишкеке много тупиковых улиц. Планируем сделать больше правоповоротных шлюзов. Мы сделали это в четырёх улицах и это дало хорошие результаты.

Все городские проблемы взаимосвязаны и поэтому нужно все решать все комплексно", - сказал глава города.