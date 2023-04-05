Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров рассказал, какие проекты реализует столичный муниципалитет

По его словам, в первую очередь мэрия пытается решить проблемы с тротуарами, брусчаткой и ирригацией.

"Все это есть в наших планах но все упирается в финансовый вопрос и наши горожане должны правильно понимать" - отметил градоначальник.

Также по его словам в этом году планируется посадка 18 тысяч саженцев.

"Если в определенном месте нет полива, то нет смысла там производить посадку. Поэтому мы ищем такие места, чтобы были все условия для орошения. Поступило предложение от горожан, чтобы мы сажали многолетние цветы, "Бишкекзеленхоз" подготовил 6 тысяч кустарников роз.

Что касается деревьев, то часто для посадки выбирают саженцы низкой стоимости. В Ташкенте специально из- за границы привозят дорогостоящие деревья. Хорошее качество всегда стоит дорого. Нужно выбирать такие деревья, которые соответствовали бы нашему климату. Ко всему нужен научный подход.

Мы дали поручение ведомством, чтобы они не просто сажали деревья, но и занимались поливом", - отметил градоначальник.

Мэр Бишкека обратился к горожанам, чтобы они активно принимали активное участие в субботниках и изменить отношение к своему родному городу. Глава города посетовал, что горожане не соблюдают чистоту и порядок.

Также градоначальник рассказал журналистам, что на территории Карагачевой рощи планируется построить зону отдыха.

"Нужно разгрузить центр города, так как все важные социальные объекты находятся в центре города. Поэтому необходимо вести строительства объектов в пригородных районах Бишкека. Мы готовим один проект для Карагачевой рощи. Мы планируем там создать зону отдыха, там есть небольшое озеро и горожане, которые не смогут поехать на Иссык-Куль, могли бы проводить свой досуг в этом месте", - сказал Абдыкадыров.