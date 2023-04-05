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Событие года. Какое значение для КР имеет встреча Путина и Си Цзиньпина

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Визит председателя Китайской Народной Республик в Москву 20–21 марта стал крупнейшим внешнеполитическим событием 2023 года и положил начало оформлению нового мирового центра силы. Для Кыргызской Республики, являющейся союзником и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики, встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина имеет большое значение.

Российская Федерация, Китайская Народная Республика, мы и еще шесть стран тесно взаимодействуют в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Есть все основания полагать, что в ближайшее время роль и влияние ШОС в мировой политике будут только расти. Параллельно будут укрепляться и двусторонние связи Кыргызской Республики со странами-партнерами. О том, какие направления сотрудничества сейчас выглядят наиболее перспективными, поговорим в этом материале.

Многополярность в действии

США и подчиняющиеся им страны Западной Европы уже почти 10 лет всячески пытаются изолировать Российскую Федерацию от мирового сообщества. Особенно усердствуют они в последний год, вводя против нее различные санкции. Однако ничего у них не получается. Подавляющее большинство государств продолжают вести с Российской Федерацией цивилизованные отношения. Что касается пресловутых санкций, то они вредят, прежде всего, тем, кто их вводит.

Поднебесная в отношениях с Российской Федерацией давно выбрал прагматичный подход. Страны поддерживают взаимовыгодные партнёрские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Приехав в Москву, председатель Китайской Народной Республики фактически дал понять США, что они ему не указ. И, что не менее важно, он подал руководителям остальных стран пример, как вести самостоятельную политику и защищать национальные интересы.

Американская The Wall Street Journal подчеркивает, что дальнейшее сближение Путина и Си Цзиньпина вызывает серьезную озабоченность в западных столицах, где в этой паре видят потенциально мощного соперника США и их союзников. Бывший старший советник по Российской Федерации в Совете национальной безопасности США Томас Грэм отметил, что у Вашингтона появился новый повод для беспокойства: "Китай заинтересован в демонстрации того, что Соединенные Штаты – не единственный игрок".

Когда рядом две державы

В 2022-м Китайская Народная Республика стала главным торговым партнером Москвы. За год товарооборот между странами вырос на 29,3% и составил рекордные 190,27 млрд долларов США. Останавливаться на достигнутом обе стороны, естественно, не собираются. Они вовлекают в сферу своего экономического взаимодействия другие государства, в том числе развивая международные транспортно-логистические коридоры. У Кыргызской Республики есть шанс эффективно "вклиниться" в эту систему, что приведет к росту экономики и благосостояния населения.

Для включения нашей страны в транспортно-логистические маршруты между Российской Федерацией и Китайской Народной Республики могут быть использованы автомобильный коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан и мультимодальный транспортный коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан. По второму направлению, например, планируется перевозить грузы автотранспортом от железнодорожной станции Кашгар в до станции Ош. Далее, от станции Ош до станции Хайратон в Афганистане – по железной дороге. Полевые работы по разработке технико-экономического обоснования строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан уже завершены.

С Российской Федерацией мы близки исторически и за последний год наша дружба стала еще крепче. Но и официальному Пекину мы тоже интересны. Причем, не только как рынок сбыта. Си Цзиньпин недавно поздравил глав стран Центральной Азии с праздником Нооруз и заявил, что рад будет принять их с государственными визитами для проведения двусторонних встреч и участия в саммите "Китай – Центральная Азия" в мае этого года.

Стратегическое партнерство Российской Федерации и Китайской Народной Республики приведет к сопряжению интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс – один путь" с формированием в перспективе большого евразийского партнерства. Наша страна, сотрудничая с обеими державами и умело используя свое географическое положение, получит только плюсы.

Уверенность в завтрашнем дне

Немалый интерес вызывает возможное сотрудничество официального Пекина с Организацией Договора о коллективной безопасности, куда сегодня входят шесть стран: Российская Федерация, Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Республика Таджикистан.

По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, Пекин крайне заинтересован в данном сотрудничестве. ОДКБ – "единственная профильная военная организация", которая может выступить оппонентом США не только в регионе Центральной Азии, но и в противостоянии Пекина и Вашингтона в тайваньском вопросе, в противодействии создаваемому американцами антикитайскому блоку AUKUS и террористическим угрозам.

В ходе встречи 21 марта лидеры Российской Федерации и Китайской Народной Республики отметили "позитивный вклад ОДКБ в обеспечение региональной безопасности" и потенциал для развития сотрудничества между ОДКБ и Китайской Народной Республики "в целях обеспечения мира и стабильности региона". Обсудив ситуацию в Центральной Азии, они заявили о неприемлемости импорта "цветных революций" и внешнего вмешательства в дела региона, а также договорились об укреплении взаимной координации по поддержке стран нашего региона в обеспечении их суверенитета и национального развития.

"Вооруженные силы Кыргызской Республики молоды – им только 30 лет. Участвуя в совместных учениях с партнёрами по ОДКБ, наши военные накапливают ценный опыт, – говорит эксперт Анвар Сартаев. – От сотрудничества ОДКБ с Пекином вижу для нас только плюсы. Оно усилит нашу уверенность в завтрашнем дне и поможет укрепить безопасность. Это очень ценно, учитывая неспокойную обстановку в Афганистане".

Он считает, что Кыргызской Республике повезло с такими соседями и партнёрами, как Российская Федерация и Китайская Народная Республика, обладающими ядерным оружием.

"Со временем ОДКБ заменит Варшавский договор. Однополярного мира быть не должно", – уверен Анвар Сартаев.

Новый миропорядок, который будут вместе отстаивать Москва и Пекин, основан на уважении суверенитета отдельных государств. Это ключевой вывод, который напрашивается из встречи лидеров двух стран. И это разительно отличается от того, чем привык заниматься Запад. Ради собственного процветания Запад отстаивает однополярный мир, постоянно попирая суверенитет других стран и стремясь расколоть евразийское пространство. Кыргызская Республика всегда должна об этом помнить, когда имеет дело с западными государствами.

Автор: Марат Бакиров


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URL: https://www.vb.kg/428595
Теги:
Владимир Путин, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Кыргызстан, ОДКБ, ШОС
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