Юные бишкекчане учатся сортировать мусор

В школах №84, 74, 79 и 40 детей приучают к сортировке твердо бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, теперь учащиеся могут выбросить пластик, бумагу и стекло в ярко окрашенные мусорные контейнеры.

С учениками проведены разъяснительные работы о правильной сортировке мусора.

Скоро планируется поставить урны для раздельного мусора в дошкольных образовательных учреждениях.

Справка: Проект реализуется согласно указу президента Кыргызской Республики "О Национальном дне чистоты и плане действий по созданию эффективной инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами на период 2023–2025 годы" и по поручению мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова.