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Юные бишкекчане учатся сортировать мусор

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- Назгуль Абдыразакова
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В школах №84, 74, 79 и 40 детей приучают к сортировке твердо бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, теперь учащиеся могут выбросить пластик, бумагу и стекло в ярко окрашенные мусорные контейнеры.

С учениками проведены разъяснительные работы о правильной сортировке мусора.

Скоро планируется поставить урны для раздельного мусора в дошкольных образовательных учреждениях.

Справка: Проект реализуется согласно указу президента Кыргызской Республики "О Национальном дне чистоты и плане действий по созданию эффективной инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами на период 2023–2025 годы" и по поручению мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова.


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URL: https://www.vb.kg/428598
Теги:
мусор, школа, экология, Бишкек, мэрия
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