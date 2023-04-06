График личного приема руководства ДТиРДТИ мэрии Бишкека

Дорогие горожане! Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек Нусувалиев Максат принимает по вторникам с 13:00 до 15:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Заместитель директора по транспортным вопросам Сагынбек уулу Нурбек принимает по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00 часов.

Заместитель директора по вопросам инвестиций Салмурбек уулу Азат принимает по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00 часов.

Заместитель директора по дорожно-строительным вопросам принимает горожан по средам и пятницам с 16:00 до 18:00 часов.

Записаться на личный прием можно по телефону: 0312 53 36 53.

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