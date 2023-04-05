Завершена реконструкция Ат-Башинской ГЭС

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров прибыл в Нарынскую область для участия в церемонии официального завершения проекта по реконструкции Ат-Башинской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе выступления, глава кабинета министров обозначил значимость Ат-Башинской ГЭС для региона, которая после завершения реконструкции увеличила свою мощность с 40 МВт до 45,7 МВт и срока эксплуатации на 25-40 лет.

"Гидроэнергетический потенциал Кыргызской Республики очень высок, у нас около 40 тысяч рек, ледников, на которых расположены 4 самые высокие вершины в мире. Мы готовы использовать этот потенциал и создадим все условия для будущих инвесторов. Прямым доказательством этого, является завершение реконструкции Ат-Башинской ГЭС. Отныне, Ат-Башинская ГЭС не просто сможет обеспечить население Нарынской области стабильной электроэнергией, но и внесет большой вклад в социально-экономическое развитие всего региона", - сказал Акылбек Жапаров и выразил благодарность правительству Швейцарской Конфедерации за помощь в реконструкции ГЭС.

Председатель кабмина отметил, что в 2022 году на развитие энергетической отрасли было выделено 15 млрд сомов.

"Мы запустили строительство века – Камбар-Атинскую ГЭС-1, введен в эксплуатацию № 4 гидроагрегат Токтогульской ГЭС, который простаивал 2 года, теперь она может вырабатывать 1260 МВт электроэнергии в час. На стадии строительства около 50 малых ГЭС и это только начало. Во-первых, электроэнергия не приносит вред окружающей среде, во-вторых, это энергия современной жизни, новых возможностей. Надежная энергетическая система обеспечивает стабильность государства", - заключил Акылбек Жапаров.

Отметим, что на реализацию проекта было выделено 25 млн долларов США, в ходе которого завершена реконструкция и модернизация всего электромеханического оборудования.