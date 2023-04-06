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Кыргызстан был и остаётся островком демократии

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- Канат Кожоев
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В Кыргызстане продолжается активное обсуждение закона о СМИ. Уже четвертой его редакции. Эксперты (в основном представители финансируемых из-за рубежа организаций по правам журналистов) и так называемое гражданское общество (никто пока не может дать четкого и однозначного определения, что это, собственно говоря, такое) отметают вариант за вариантом.

С законопроектом они не согласны в принципе. Почему? Потому что он призван контролировать деятельность средств массовой информации (к ним предполагается отнести и блогеров). А такой контроль того, что пока бесконтрольно, по мнению несогласных, на корню уничтожает свободу и демократию в нашей стране.

Вообще-то демократия и вседозволенность – немножко разные вещи. Но кто сейчас об этом думает, когда на кону – установление контроля не только (и не столько) над СМИ, сколько над теми, кто их содержит и определяет их политику. Больше всего финансируемые Западом энпэошники возбудились как раз от того пункта законопроекта, который запрещает создавать СМИ иностранными субъектами. Все остальные пункты, против которых выступают активисты, - идут в комплекте с самым главным: запретить иноагентам через газеты и телеканалы влиять на общественно-политическую ситуацию в Кыргызстане – это, считают несогласные, прямой откат к тоталитаризму и превращение в полицейское государство.

Знакомы ли противники законопроекта с аналогичными законами, успешно действующими в самых демократических странах? В тех же США, например? Мы же на них равняемся во всем, что касается свободы, демократии и прав человека. А там, между прочим, контроль жестче (в том числе и над СМИ), и с иноагентами разговор короче.

Кто там еще у нас является образцом демократического государства? Украина, само собой. Вот где свобода и независимость! (Именно из-за своего свободолюбия, уверены многие, украинский народ сейчас и страдает.) В Украине тоже недавно был принят закон о СМИ. Не чета нашему, кыргызскому законопроекту. Украинский закон представляет собой настоящий разгул тоталитаризма и антидемократии. Там никто со СМИ отныне вообще не церемонится. А СМИ по-украински - это не только газеты-журналы-телевидение и блогеры с большим количеством подписчиков. Это и онлайн-кинотеатры, и ютуб-каналы, и вообще все, кто хоть что-то более-менее публично говорит и пишет.

Украинские СМИ отныне живут по правилу: шаг вправо-шаг влево – расстрел. Ну, может, сразу и не расстреляют, однако закроют и оправдаться не дадут.

Так же как в Прибалтике поступили с каналом "Дождь". Одна эфирная оговорка (хоть и по Фрейду) – и все. Был "Дождь" - и нет "Дождя". А кто назовет прибалтийские страны тоталитарными и полицейскими?

Никого из тех, кто кричит, что Кыргызстан растерял всю демократию и свободу, не смущает хотя бы тот факт, что законопроект о СМИ дорабатывается уже в четвертый раз. В четвертый! Власть идет не на поводу у гражданского общества, но ему навстречу. Советуется с ним, обсуждает. Что сделал бы на месте Садыра Жапарова Туркменбаши? Правильно: вот вам, граждане, закон, извольте исполнять. И никаких политесов.

Что сделал бы президент Казахстана, если бы отечественные журналисты из раза в раз обсуждали его жилетку и спортивный костюм? Где сейчас были бы эти СМИ – даже без всякого законопроекта?

Есть ли (пусть не в мире, хотя бы в Центральной Азии) еще такое государство, где человека за тяжкое преступление без проблем приговаривают к пробационному надзору, надеясь на его исправление без изоляции от общества?

Так о каком антигуманизме, о какой антидемократии, авторитарности и о каком закручивании гаек мы шумим?

Некоторые зарубежные исследователи, кстати, полагают, что демократия в Кыргызстане настолько развита, что имеет другую, отрицательную сторону. Власти в определенной степени зависят от настроений в обществе и не всегда могут принять самостоятельное решение без того, чтобы это не вылилось в митинги и протестные акции. В этом смысле Садыр Жапаров пошел гораздо дальше своих предшественников и направил демократию в нужное русло, не побоявшись остановить кемпир-абадских бунтарей, намеревавшихся в очередной раз создать в стране революционную ситуацию.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в республике совершенствуется выборная система. Который раз выборы – и президентские, и парламентские – проходят, как сказали бы киношные персонажи, без шума и пыли. Без народного недовольства, граничащего с госпереворотом, без упреков в подтасовке фактов, в коррумпированности и беспринципности.

И те же зарубежные аналитики по-прежнему считают Кыргызстан самой демократической страной в регионе. Он был и остается тем самым островком демократии в Центральной Азии, как его когда-то назвали.


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URL: https://www.vb.kg/428603
Теги:
законопроект, Казахстан, НПО, США, Туркменистан, Украина, Кыргызстан, Садыр Жапаров, СМИ
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