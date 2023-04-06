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В Лейлеке задержаны контрабандные аккумуляторы на сумму 860 тысяч сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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5 апреля пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в местности Сай Лейлекского района Баткенской области вблизи линии госграницы пограничный наряд обнаружил автомашину марки Opel-Zafira.

На требования пограничного наряда остановиться, водитель автомашины не отреагировал, а наоборот увеличил скорость и попытался скрыться на территории Кыргызстана. Однако пограничники задержали машину.

В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил контрабандный груз – 33 аккумулятора. Водитель пытался нелегально провезти их для дальнейшей реализации на территории Кыргызской Республики.

Спустя два часа в этой же самой местности пограничники остановили три автомашины под управлением граждан Кыргызской Республики.

В автомашине марки Honda Stepwgn во время досмотра были обнаружены 38 аккумуляторов, в другой автомашине марки Opel-Vectra - 44 аккумулятора и в третьей автомашине марки Opel-Zafira - 42 аккумулятора.

По предварительным данным, стоимость всех задержанных аккумуляторов составляет более 860 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные водители, автомашины и контрабандный груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/428606
Теги:
контрабанда, Лейлекский район, Погранслужба
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