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Садыр Жапаров поздравил работников физической культуры и спорта

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 6 апреля, поздравил работников физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Текст поздравления главы государства:

"Уважаемые работники физической культуры и спорта!

Одним из основных направлений социально-экономического развития нашего государства были и будут оставаться физическая культура и спорт. Сегодня в этой области работают тысячи специалистов. Безусловно, их вклад в развитие спорта и достижение высоких результатов на международной арене огромен.

Именно физическая культура и спорт вдохновляют человека на стремление к здоровому образу жизни, воспитывают железную волю к достижению любых поставленных целей, помогают сплотить нацию и сохранить ее здоровье.

Благодаря нашим спортсменам, высоко поднимающим флаг Кыргызстана на международных и мировых соревнованиях, в последние годы увеличилось количество людей, выбирающих активный образ жизни и занимающихся спортом. Хочу подчеркнуть, что все это является результатом неустанного труда тех, кто работает в сфере физической культуры и спорта, хорошо знает свое дело и любит его всей душой.

Как известно, достижения в области спорта являются показателем благополучия, единства и развития государства. Поэтому своей главной целью мы считаем реализацию единой государственной политики в области физической культуры и спорта на всей территории республики. В связи с этим будут созданы необходимые условия для того, чтобы наши сыновья и дочери добивались успехов на международных спортивных аренах, в частности, будет оказана всемерная поддержка нашим спортсменам, которые готовятся к получению лицензий на летние Олимпийские игры в Париже.

Государственная поддержка физической культуры и спорта очень важна в построении здоровой нации. Если мы сможем сформировать молодое поколение, чей дух наполнен традиционными ценностями, нравственностью, силой, мы обязательно добьемся успеха в построении процветающей страны. И в этом очень важны старания работников физкультуры и спорта.

Уважаемые работники физической культуры и спорта, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать крепкого здоровья, спортивной закалки, настойчивости в достижении высоких результатов", - говорится в поздравительном тексте.


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URL: https://www.vb.kg/428608
Теги:
праздник, президент, спорт, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
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