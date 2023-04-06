Актрисы Чуйского театра стали обладателями премии имени Бакен Кыдыкеевой

Актрисы Чуйского областного театра имени Шаршена Термечикова Назгюль Мамырова и Айжамал Эмилова стали обладателями премии имени народной актрисы СССР Бакен Кыдыкеевой и получили медаль к награде, а также диплом лауреата, подписанный полномочным представителем президента по Чуйской области К.Жумагазиевым. Об этом сообщает пресс-служба театра.

По ее данным, 5 апреля новоиспечённых лауреатов поздравили их коллеги во главе с директором театра Жумакадыром Курмангалиевым.

"Следует отметить, что и Мамырова, и Эмилова задействованы в постановках последних лет театра и высокопрофессионально исполняют свои роли в каждой из них"- говорится в сообщении театра.