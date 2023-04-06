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ГП "КТЖ": За 2022 год перевезено 200 тысяч пассажиров и 8 млн тонн груза

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В 2022 году ГП "НК " Кыргыз темир жолу" перевезено грузов в объеме 8 022,0 тысяч тонн, что увеличило прирост на 361,5 тысяч тонн к соответствующему периоду 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Одним из факторов увеличения грузоперевозок является приобретение компанией 100 грузовых полувагонов в 2021-2022 годах, которые были введены в эксплуатацию сразу после прибытия в Кыргызскую Республику.

Также одним из важнейших направлений работы Кыргызской железной дороги, является обеспечение населения в пассажирских перевозках. Так, в 2022 году компанией перевезено 268 687 пассажиров: в международном сообщении 14 272, и во внутриреспубликанском сообщении 254 415. Курсирование пассажирских поездов международного сообщения возобновлено с 6 июня 2022 года.

Кроме того, для поддержания устойчивой работы, ГП "НК "Кыргыз темир жолу" на постоянной основе проводит соответствующие работы, направленные на восстановление и поддержание парка подвижного состава и железнодорожных путей в исправном состоянии.

В целях соблюдения необходимых требований безопасности при перевозочном процессе компания осуществляет содержание и ремонт парка подвижного состава (локомотивы и вагоны), железнодорожных путей, искусственных сооружений, систем водообеспечения, электрообеспечения и связи за счет собственных средств. При этом, на постоянной основе соответствующими специалистами проводятся проверки состояния железнодорожных путей с целью своевременного выявления и устранения дефектов рельсовой нити и верхнего строения пути.

В 2022 году отремонтировано 17,319 км железнодорожного пути, произведен капитальный ремонт 11 пассажирским вагонам. Деповской ремонт произведён 239 вагонам, из них: 12 пассажирских и 227 грузовых".


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URL: https://www.vb.kg/428611
Теги:
грузоперевозки, Кыргыз темир жолу
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