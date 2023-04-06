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В Бишкеке состоится сольный концерт оперной певицы Ангелики Федоровой

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- Назгуль Абдыразакова
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11 апреля в 18.30 в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева пройдет сольный концерт ведущей солистки оперы Ангелики Федоровой "Вселенная музыки". Об этом сообщает организаторы мероприятия.

По их данным, зрители услышат арии из опер и оперетт, романсы и песни разных времен.

Героиня вечера – артистка с прекрасной вокальной школой. Поклонники классики могли видеть ее в образе Татьяны из "Евгения Онегина" Чайковского, Иоланты и Бригитты из "Иоланты" того же Чайковского, Земфиры из "Алеко" Рахманинова, Микаэлы из "Кармен" Бизе, Недды из "Паяцев" Леонкавалло, Мадам Баттерфляй из "Чио-Чио-Сан" Пуччини.

Ангелика Федорова еще и талантливая камерная исполнительница. В ее репертуаре романсы и песни кыргызских композиторов: Калыя Молдобасанова, Насыра Давлесова, Саида Бекмуратова. Артистка не просто исполняет кыргызскую вокальную музыку, но и активно ее пропагандирует. В разные годы Ангелика в содружестве с народным артистом Кыргызстана Эркином Касымовым с многочисленными концертами выступала в регионах республики, а также активно участвовала в проекте Юрия Бобкова по пропаганде кыргызского языка и кыргызских песен "Ырдайлы кыргыз ырларын".


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URL: https://www.vb.kg/428614
Теги:
концерт, Бишкек, опера
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