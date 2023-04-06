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Франция передала Кыргызстану вакцины Pfizer от COVID-19

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 6 апреля правительство Франции передало Кыргызстану 20 160 доз вакцины COVID-19 компании Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, это часть глобальной инициативы COVAX, направленной на предоставление бустерных доз для вакцинированного населения. В мероприятии по передаче вакцин приняли участие директор Республиканского центра иммунопрофилактики при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Гульбара Ишенапысова, представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристин Жольм, посол Франции в Кыргызстане Франсуа Делаус.

На церемонии передачи вакцины Гульбара Ишенапысова поблагодарила Правительство Франции и всех партнеров по развитию, оказывающих посильную помощь в борьбе с COVID-19, за помощь в иммунизации и улучшении здоровья населения Кыргызстана. "Основная цель нашей работы - защитить население от серьезного заболевания при инфицировании вирусом, вызывающим COVID-19, и значительно снизить риск заражения. При достижении 70% вакцинации от общего количества населения поможет приблизить нас к коллективному иммунитету. Уверена, что совместными усилиями мы сможем противостоять пандемии коронавирусной инфекции".

При поддержке ЮНИСЕФ было закуплено, доставлено и установлено в республике специализированное оборудование, предназначенное для хранения вакцин Pfizer при сверхнизких температурах до -85C. Для установки и проверки охлаждающего оборудования в Кыргызстане были привлечены международные эксперты.

"Я рад, что Франция снова демонстрирует настоящую дружбу и солидарность с Кыргызской Республикой, предоставляя эти 20 160 бустерных доз вакцины Pfizer для взрослых, спустя шестнадцать месяцев после того, как она предоставила 115 200 доз вакцины Moderna", - сказал посол Франсуа Делаусс.

"Мировая практика показывает, что вакцинация является одной из самых эффективных методов борьбы с COVID-19. Мы хотели бы выразить благодарность правительству Франции за солидарность с Кыргызстаном в расширении охвата вакцинацией. ЮНИСЕФ, вместе с партнерами, готов оказывать дальнейшую поддержку правительству Кыргызстана в обеспечении вакцинами и улучшении доступа к ним", - сказала Кристин Жольм, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

До прибытия вакцин ЮНИСЕФ оказал поддержку Республиканскому центру иммунопрофилактики в обучении 40 вакцинаторов обращению с вакциной "Pfizer Comirnaty". Обучение включало инструктаж по хранению, обращению и введению новой формы вакцин, которая не нуждается в разбавителях.

ЮНИСЕФ продолжит поддерживать усилия правительства и партнеров по увеличению охвата населения вакцинацией против COVID-19 и рутинной вакцинацией, уделяя особое внимание охвату детей с нулевой дозой и пропущенных общин, независимо от того, где они находятся.


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URL: https://www.vb.kg/428616
Теги:
вакцина, Франция, Кыргызстан, Минздрав
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