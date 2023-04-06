60 лет на страже закона. Следователи отпраздновали юбилей службы

В Бишкеке прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 60-летнему юбилею со дня образования Следственной службы. Об сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, право производства предварительного следствия предоставлено милиции указом президиума Верховного совета СССР 6 апреля 1963 года. Это день стал официальным днем рождения Службы, обеспечивающей исполнение законодательства КР об уголовном судопроизводстве.

С профессиональным праздником следователей поздравил министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков.

"Вклад работников следственных подразделений в борьбу с преступностью неоценим и оказывает решающее влияние на результаты всей

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.

Каждый день вы вносите огромную лепту в дело обеспечения мирной жизни страны. Хочу поблагодарить вас за честную и добросовестную службу, профессионализм, принципиальность, преданность лучшим традициям следственной работы. Уверен, вы и впредь останетесь верны служебному долгу и присяге, продолжите направлять силы, знания и опыт на добросовестное выполнение возложенных на них задач.

Особые слова признательности, пожелания здоровья и благополучия адресую ветеранам органов следствия.

Уважаемые коллеги, ваша работа заслуживает самого большого уважения, благодарности и поддержки. Поздравляю с юбилеем образования Службы, желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия", - обратился к собравшимся глава ведомства.

С поздравлениями и пожеланиями мира, долголетия, неиссякаемой энергии, успехов в нелегком труде выступили председатель Совета генералов Садырбек Дубанаев, председатель Совета ветеранов МВД КР Султан Жоошбаев и заслуженные ветераны следственной службы Памирбек Асанов и Макен Турдугулов.

В торжественной обстановке, за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе, неоценимый вклад в дело воспитания молодого поколения 156 сотрудников и более 100 ветеранов Следственной службы были поощрены ведомственными медалями и нагрудными знаками. Мероприятие завершилось праздничным концертом.