В Бишкеке следователей поздравили с профессиональным праздником

В ГУВД города Бишкек прошло торжественное мероприятие, приуроченное 60-летит со дня образования следственной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, поздравить личный состав Следственной службы пришли заместитель прокурора города Бишкек Мидин Турманович, заместитель председателя Бишкекского городского суда по уголовным делам Мирад Динеев, заместитель начальник СБНОН МВД Кыргызской Республики Нурлан Турусбеков.

В торжественной обстановке, с поздравительной речью к собравшимся обратился начальник ГУВД города Бишкек Азамат Ногойбаев "Искренне поздравляю вас и ветеранов службы с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, счастья, оптимизма, успехов на службе. Работа следователя является кропотливой, требующей большой самоотдачи, высокого профессионализма, чувства ответственности и долга!"- сказал глава столичной милиции.

Также, за добросовестное исполнение служебного долга, проявленный профессионализм, эффективное взаимодействие с органами прокуратуры и судебных органов ряд сотрудников были награждены почетными грамотами. Кроме этого, за достижение высоких показателей в служебной деятельности и добросовестное исполнение служебных обязанностей отличившихся сотрудников поощрили ведомственными наградами.