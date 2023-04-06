Марипов встретился с главой Департамента стран Азии МИД Саудовской Аравии

В Эр-Рияде состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Саудовской Аравии Улукбека Марипова с генеральным директором Департамента стран Азии Министерства иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом Алматрафи. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"На встрече стороны с удовлетворением отметили высокую динамику сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, и обсудили текущее состояние всего спектра кыргызско-саудовского сотрудничества, а также шаги по его дальнейшему развитию.

Отдельное внимание уделено вопросам интенсификации политических контактов путем организации взаимных визитов на различных уровнях, развития культурно-гуманитарного сотрудничества, а также расширения двусторонней договорно-правовой базы. Состоялся также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повесток дня.

Касаясь аспектов взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, стороны обсудили вопросы взаимной поддержки кандидатур своих стран в выборных органах этих организаций.

Посол Марипов подчеркнул твердое намерение Кыргызской Республики и далее развивать последовательное сотрудничество с Королевством во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь, генеральный директор Алматрафи заверил о заинтересованности руководства Саудовской Аравии по дальнейшему наращиванию и укреплению традиционно дружественных отношений между странами.

По итогам встречи, стороны договорились принять меры по продвижению проектов соглашений в различных сферах, которые планируется подписать в ходе планируемых визитов на высшем уровне".