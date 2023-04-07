Жителей РУз будут премировать за сообщения о товарах с истекшим сроком

В Узбекистане будут вознаграждать потребителей за сообщения о товарах с истекшим сроком хранения и непригодных к употреблению. Об этом говорится в постановлении президента от 4 апреля, сообщает Фергана со ссылкой на пресс-службу Минюста РУз.

Обращения о таких товарах и фактах производства и оборота несертифицированной и контрафактной продукции следует направлять в Единую информационную систему. Ожидается, что компетентные органы будут рассматривать их в короткие сроки. Размер вознаграждения в сообщении Минюста не приводится.

Постановлением предписано, в частности:

усилить ответственность за незаконный оборот товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей; установить ответственность за деяние, связанное с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, исходя из уровня общественной опасности; усилить административную ответственность за нарушение санитарного законодательства и ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил; усилить ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, географического указания, наименования места происхождения товара, знака, сходного с ним до степени смешения обозначений, или использования чужого фирменного наименования.

Кроме того, согласно постановлению:

с 1 июля 2023 года продукция игристых и натуральных вин не маркируется акцизными марками; с 1 августа 2023 года наличие свидетельства о регистрации товарных знаков алкогольной продукции является лицензионным требованием при производстве алкогольной продукции; с 1 сентября 2023 года оптовая и розничная торговля табачной продукцией, а также оптовая торговля пивной продукцией осуществляются в порядке уведомления.

В мае прошлого года правительство Узбекистана утвердило положение о выплатах физлицам за уведомления о налоговых правонарушениях. В частности, вознаграждения полагаются за сообщения о нарушении правил использования контрольно-кассовой техники и расчетных терминалов онлайн; об искусственно завышенных или заниженных ценах в зависимости от формы оплаты - наличными или пластиковыми картами; о поддельной маркировке или ее отсутствии на продуктах, на которых она должна быть в обязательном порядке.