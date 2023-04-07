Жителей РУз будут премировать за сообщения о товарах с истекшим сроком

В Узбекистане будут вознаграждать потребителей за сообщения о товарах с истекшим сроком хранения и непригодных к употреблению. Об этом говорится в постановлении президента от 4 апреля, сообщает Фергана со ссылкой на пресс-службу Минюста РУз.
Обращения о таких товарах и фактах производства и оборота несертифицированной и контрафактной продукции следует направлять в Единую информационную систему. Ожидается, что компетентные органы будут рассматривать их в короткие сроки. Размер вознаграждения в сообщении Минюста не приводится.
Постановлением предписано, в частности:
Кроме того, согласно постановлению:
В мае прошлого года правительство Узбекистана утвердило положение о выплатах физлицам за уведомления о налоговых правонарушениях. В частности, вознаграждения полагаются за сообщения о нарушении правил использования контрольно-кассовой техники и расчетных терминалов онлайн; об искусственно завышенных или заниженных ценах в зависимости от формы оплаты - наличными или пластиковыми картами; о поддельной маркировке или ее отсутствии на продуктах, на которых она должна быть в обязательном порядке.