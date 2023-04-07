В офисе Зеленского допустили переговоры с Россией по Крыму

Украина готова провести переговоры с Россией об условиях возвращения Крыма, если в ходе контрнаступления ВСУ дойдут до границ аннексированного полуострова. Об этом в интервью Financial Times заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения, но это не значит, что мы исключаем вариант освобождения Крыма военным путем", - сказал Сибига.

Он добавил, что участившееся обсуждение Крыма со стороны Владимира Зеленского и чиновников его администрации связано с планирующимся наступлением ВСУ.

Газета отмечает, что слова Сибиги стали "наиболее четким заявлением о заинтересованности в переговорах с РФ" с апреля 2022 года.

Источник: Медуза