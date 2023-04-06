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Прокуратурой задержан бывший глава ОАО "Северэлектро"

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- Бакыт Басарбек
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Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по факту заключения должностными лицами ОАО "Северэлектро" заведомо невыгодного для государства договора по закупке силовых трансформаторов в количестве 107 единиц. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным пресс-службы, материальный ущерб составляет 3 млн. 949 тысяч 500 сомов.

"В ходе следствия по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьями 337 и 339 (злоупотребление должностным положением и заключение заведомо невыгодного контракта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек бывший генеральный директор ОАО "Северэлектро" К.А.Т.

К.А.Т. предъявлено обвинение по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса и возбуждено ходатайство перед следственным судьей Первомайского района города Бишкек об избрании меры пресечения, которое в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

Также устанавливаются иные должностные лица, причастные к совершению вышеуказанного преступления, и принимаются меры по возмещению причиненного ущерба".

Справка:

В 2021 году должность генерального директора ОАО "Северэлектро" занимал Кожомкулов Азамат Тулемушович.


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URL: https://www.vb.kg/428629
Теги:
задержание, Бишкек, прокуратура, Северэлектро
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