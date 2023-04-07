КР и РТ провели очередной раунд переговоров по спорным участкам на границе

В Бишкеке в период с 1 по 7 апреля 2023 года состоялись очередные встречи топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Работа в данном направлении будет продолжена, в частности, очередная встреча рабочих групп запланирована на территории Республики Таджикистан.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания".