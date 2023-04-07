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В Бишкеке мужчину ограбили, обмотали скотчем и бросили в поле

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Недалеко от села Алга Ысык-Атинского района 4 апреля 2023 года примерно в 14.00 часов местный житель на поле увидел человека, лежащего на земле и обмотанного скотчем, о чем незамедлительно сообщил в милицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

"Прибывшие на место следственно-оперативная группа ОВД Ысык-Атинского района обнаружила гражданина Б.Н., у которого рот, глаза, руки, ноги и тело были обмотаны скотчем.

Стало известно, что 3 апреля 2023 года вечером Б.Н. на пересечении улиц Достоевского и Анкара встретился с неизвестными ему людьми, представившиеся покупателями автомашины "Рендж-Ровер", которую он выставил на продажу в интернет. Покупатели замотали его скотчем, забрали документы машины, 50 000 сом и телефон "Айфон 11 Про". Положили в машину и привезли на поле. А автомашину "Рендж-Ровер" увезли в неизвестном направлении.

По факту в Ысык-Атинском РОВД возбуждено уголовное дело по статье 165 (похищение человека) УК КР.

Дело взять на особый контроль руководством ГУВД Чуйской области, создана следственно-оперативная группа из опытных сотрудников и брошены все силы на раскрытие тяжкого преступления.

Принятыми мерами сотрудников ГУВД Чуйской области и ОВД Ысык-Атинского района, по горячим делам лица подозреваемые в совершении данного преступления были установлены, им оказались К.Н. 1998 г.р., С.К. 1994 г.р. и М.А. 1994 г.р..

Автомашина "Рендж-Ровер" обнаружена и изъято на территории Ошской области.

Подозреваемые К.Н. 1998 г.р., С.К. 1994 г.р., М.А. 1994 г.р. в порядкестатьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены изолятор временного содержания.

Всем предъявлено обвинение по статье 165 (похищение человека), по статье 207 (разбой), по статье 144 (оставление в опасности) и решением Ысык-Атинского районного суда избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

Следствие по уголовному делу продолжается и проводится работа по установлению местонахождения остальных участников преступления".


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URL: https://www.vb.kg/428646
Теги:
грабеж, Чуйская область, Кыргызстан, ГУВД
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