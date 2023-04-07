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В Чуйской области начали штрафовать торговцев нелегального топлива

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- Бакыт Басарбек
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Отдел дорожного надзора ГУОБДД МВД Кыргызской Республики проводит специальные рейды в отношении граждан, которые незаконно торгуют горючим на обочинах дорог в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

По данным пресс-службы, в соответствии с ч. 1 ст. 179 КоП в отношении них составляется протокол и налагается штраф в размере 3000 сомов.

"Кроме того, отдел дорожного надзора ГУОБДД предупредил граждан о том, что данное явление считается незаконным, к тому же не соблюдаются правила безопасности и существует опасность возгорания и взрыва топлива, и данное явление не соответствует законодательству КР об автомобильных дорогах".


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URL: https://www.vb.kg/428648
Теги:
ГСМ, Чуйская область, штраф
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