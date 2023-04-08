Минтруд: Как стать персональным ассистентом ребенка с инвалидностью?

Если в семье есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет, один из родителей или законный представитель (усыновитель, попечитель, опекун), а также кто-то из близких родственников (бабушка, дедушка, братья, сестры) или гражданин/ка, имеющий соответствующий опыт, вправе стать персональным ассистентом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, для этого необходимо подать заявление в территориальное подразделение министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту своего фактического проживания.

При себе необходимо иметь следующие документы:

1)на ребенка:

•копию справки медико-социальной экспертной комиссии с указанием о "нуждаемости в постоянном постороннем уходе" или "нуждаемости в постоянном постороннем уходе и надзоре" и индивидуальной программы реабилитации;

•социальный паспорт малоимущей семьи, который заполняемый органами местного самоуправления (запрашивается территориальным подразделением);

•копию паспорта (ID-карта) либо свидетельства о рождении ребенка и/или лица с ограниченными возможностями здоровья.

2) на того, кто станет персональным ассистентом:

•копию медицинской справки об отсутствии психических заболеваний, выданной организацией здравоохранения;

•справку об отсутствии судимости (кроме родителей);

•справку с места жительства;

•копию паспорта (ID-карта);

•расчетный счет в банке.

Персональный ассистент осуществляет свою деятельность на основании добровольного патента и страхового полиса по обязательному государственному страхованию.

На их основании территориальное подразделение министерства заключает договор с персональным ассистентом. Расходы на приобретение этих документов возмещаются при осуществлении выплаты персональному ассистенту.

По данным Минтруда, оплата персональным ассистентам была повышена с июня прошлого года указом президента Садыра Жапарова с 4 900 до 6 300 сомов.

На сегодняшний день эту услугу получают 8,8 тысяч детей с инвалидностью