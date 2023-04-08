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Какие документы нужны для оформления пособия на ребенка с инвалидностью?

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- Бермет Таалайбекова
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Обращаться за ежемесячным социальным пособием для ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет необходимо в управления труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, заявление о назначении пособия подается родителями (усыновителями, опекунами, попечителями).

Если вышеуказанные лица проживают раздельно, то заявление подается по месту жительства того из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), с которым проживает ребенок.

При оформлении ежемесячного социального пособия с собой необходимо иметь:

1)паспорт заявителя;

2)сведения/свидетельство(а) о рождении ребенка/детей;

3)сведения о регистрации по месту жительства/пребывания (только для проживающих в населенных пунктах, в которых установлены коэффициенты доплат к заработной плате и другим социальным выплатам);

4)сведения медико-социальной экспертной комиссии, подтверждающая инвалидность

Как сообщили в министерстве труда, социального обеспечения и миграции, на сегодняшний день дети с ОВЗ получают социальное пособие в размере 8000 сомов.

До прошлого года размер пособия составлял 4000 сомов и был увеличен вдвое указом президента Садыра Жапарова с 1 января 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/428654
Теги:
дети, пособия, Кыргызстан, ЛОВЗ
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