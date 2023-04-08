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С начало 2023 года сумма пособий и соцвыплат составила 4,4 млрд сомов

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- Соня Ким
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По данным министерства труда, социального обеспечения и миграции, с начала текущего года на выплату государственных пособий и других социальных выплат из средств республиканского бюджета профинансированы денежные средства на общую сумму 4,4 млрд сомов.

В ведомстве уточнили, что численность получателей государственных пособий в I квартале составляет 472,0 тыс. чел. Это лица, не имеющие права на пенсионное обеспечение, дети до 16 лет из нуждающихся семей, получатели единовременного пособия при рождении ребенка "балага сүйүнчү".

Кроме того, ежемесячное пособие в размере 6000 сомов получают 33 ребенка, оба родителя которых неизвестны.

После прошлогодних указов президента Садыра Жапарова о повышении всех пособий о 100 до 200% средний размер пособия "үй-бүлөгө көмөк" составил 1 351,7 сомов. Средний размер социального пособия составил 6 320,0 сомов.

Пособие "балага сүйүнчү" назначается всем новорожденным в едином размере 4000 сомов. В случае рождения в семье тройни и более детей за каждого ребенка назначается единовременное пособие "балага сүйүнчү" в размере 50 000 сомов. С начала года данный вид пособия получили 19 человек.


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URL: https://www.vb.kg/428655
Теги:
дети, Кыргызстан, семья, выплаты
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