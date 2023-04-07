Погода
$ 87.44 - 88.31
€ 95.55 - 96.55

Инспекторы ГУОБДД угощали водителей водой и финиками во время Рамадана

716  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во время разговения многие водители находятся в дороге, возвращаясь с работы и не успевая домой к этому времени. В связи с этим, по указанию руководства ГУОБДД, инспекторы специализированной роты раздали водителям на дороге воду и финики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, водители выражали благодарность сотрудникам, обеспечивающим безопасность движения.

"ГУОБДД не только обращает внимание на безопасность дорожного движения, но всегда старается оказывать всяческую поддержку гражданам с ограниченными возможностями, домам престарелых и гражданам, нуждающимся в помощи", - говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428658
Теги:
Орозо айт, Бишкек, Добро
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  