Инспекторы ГУОБДД угощали водителей водой и финиками во время Рамадана

Во время разговения многие водители находятся в дороге, возвращаясь с работы и не успевая домой к этому времени. В связи с этим, по указанию руководства ГУОБДД, инспекторы специализированной роты раздали водителям на дороге воду и финики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, водители выражали благодарность сотрудникам, обеспечивающим безопасность движения.

"ГУОБДД не только обращает внимание на безопасность дорожного движения, но всегда старается оказывать всяческую поддержку гражданам с ограниченными возможностями, домам престарелых и гражданам, нуждающимся в помощи", - говорится в сообщении ведомства.